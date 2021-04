Rivarolo Renzo Tarabella uccide Rosaria Valovatto e il figlio Wilson | Osvaldo Dighera e Liliana Heidempergher

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 aprile 2021) Quattro morti ammazzati aCanavese nel Torinese dove un pensionato ha compiuto una strage.ha ucciso la moglie e ildisabile, poi ha sparato alla coppia di anziani proprietari dell’abitazione. Alla fine ha tentato il suicidio rivolgendo l’arma contro se stesso. Il pluriomicida si trova ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale al San Giovanni Bosco di Torino. La strage è stata scoperta poco dopo le tre di notte dai Carabinieri della compagnia di Ivrea. Quando sono entrati nell’abitazione in corso Italia 46 hanno trovato i quattro corpi privi di vita. In base ad una prima ricostruzione degli investigatori sono stati tutti uccisi con la stessa pistola. Ad aprire il fuoco è stato il pensionato, 83 anni, che si è poi si sparato al ...