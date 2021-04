Rita Dalla Chiesa | Così ho evitato AstraZeneca

(Di domenica 11 aprile 2021) Novella Toloni Ospite di Mara Venier, la giornalista ha fatto sapere di essersi prenotata per ricevere il vaccino, ma di nutrire forti dubbi sudopo i recenti episodi di trombosi "Sono sicuramente a favore del vaccino mami ha fatto venire tanti dubbi". Non ha usato giri di paroleche, nelle scorse ore, è stata ospite di Mara Venier nel contenitore televisivo del pomeriggio di Rai1 Domenica In. La giornalista, nel parlare della campagna vaccinale anti-Covid, ha manifestato dubbi sul vaccino creatomultinazionale biofarmaceutica anglo-svedese. Dubbi che, dopo i casi di trombosi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino, hanno infuso un clima di preoccupazione e sospetto tra gli italiani. ...

Ospite a Domenica in, nella puntata di oggi 11 aprile, Rita Dalla Chiesa ha fatto sapere di essersi prenotata per ricevere il vaccino, ma di nutrire forti dubbi su AstraZeneca. "Sono sicuramente a favore del vaccino ma AstraZeneca mi ha fatto venire tanti dubbi". Rita Dalla Chiesa, ospite di Domenica In, manifesta i propri dubbi sul vaccino AstraZeneca.