Ristoranti | cinema e palestre | ecco quando l' Italia può riaprire

(Di domenica 11 aprile 2021) Francesca Galici Il 20 aprile potrebbe essere la data chiave per le riaperture in: con il probabile ritorno delle zone gialle si intravede una nuova normalità C'è una data per le riaperture: 20 aprile. Quel giorno, probabilmente, l'tornerà ad avere il giallo tra i suoi colori e si potrà pensare di riagguantare una parvenza di normalità. Tutto è rimandato al monitoraggio della prossima settimana, anche se a livello nazionale i numeri dei contagi e dei decessi sono ancora molto alti. Il centrodestra e le associazioni di categoria premono per le riaperture che, secondo una prima scaletta, dovrebbero essere effettuate in quest'ordine: prima ima solo per pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei, infine i bar e le. Queste ultime saranno limitate alle sole lezioni ...