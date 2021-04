Ristoranti, bar, cinema, palestre: le regole per le riaperture da fine Aprile (Di domenica 11 aprile 2021) riaperture Ristoranti, cinema, bar e palestre: il piano dal 20 Aprile Riaprire, riaprire, riaprire: lo si chiede da settimane. Lo chiedono i commercianti, gli operatori, i politici (anche quelli in maggioranza), lo chiedono le famiglie sul lastrico e i governatori di Regione. Riaprire, ma a che prezzo? Troppo alto è ancora il numero dei nuovi contagiati e delle vittime per fare previsioni su una possibile data, eppure le intenzioni del Governo sembrano dirigersi verso maggio, o fine Aprile addirittura. Secondo una possibile tabella di marcia si inizierebbe dai Ristoranti a ora di pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei, a seguire i bar e le palestre, sia pur con lezioni individuali. La possibilità di ottenere il via libera ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021), bar e: il piano dal 20Riaprire, riaprire, riaprire: lo si chiede da settimane. Lo chiedono i commercianti, gli operatori, i politici (anche quelli in maggioranza), lo chiedono le famiglie sul lastrico e i governatori di Regione. Riaprire, ma a che prezzo? Troppo alto è ancora il numero dei nuovi contagiati e delle vittime per fare previsioni su una possibile data, eppure le intenzioni del Governo sembrano dirigersi verso maggio, oaddirittura. Secondo una possibile tabella di marcia si inizierebbe daia ora di pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei, a seguire i bar e le, sia pur con lezioni individuali. La possibilità di ottenere il via libera ...

