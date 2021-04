Riaprono le scuole, si fermano i vaccini per gli insegnanti. Con i ritardi sugli anziani, metà dei prof rischia la prima dose a fine anno scolastico (Di domenica 11 aprile 2021) Per lo staff del Commissario Francesco Figliuolo si tratta di uno stop di poche settimane. Dipende da regione a regione. Di fatto potrebbe essere la fine del programma di vaccinazione dei docenti. La sera del 9 aprile il generale a capo del piano vaccinale ha firmato un’ordinanza che ridefinisce i criteri di priorità: prima gli anziani e tutti i soggetti fragili, poi tutti gli altri. Fra chi scende nella classifica delle persone da vaccinare con più urgenza ci sono anche gli insegnati per cui un fermo di qualche settimana vuol dire rimandare tutto alla fine dell’anno scolastico. Una notizia che è stata accolta con parecchie critiche dal mondo della scuola, visto che proprio in questi giorni molti studenti stanno tornando a scuola, tanto che ora dovrebbero essere in ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Per lo staff del Commissario Francesco Figliuolo si tratta di uno stop di poche settimane. Dipende da regione a regione. Di fatto potrebbe essere ladel programma di vaccinazione dei docenti. La sera del 9 aprile il generale a capo del piano vaccinale ha firmato un’ordinanza che ridefinisce i criteri di priorità:glie tutti i soggetti fragili, poi tutti gli altri. Fra chi scende nella classifica delle persone da vaccinare con più urgenza ci sono anche gli insegnati per cui un fermo di qualche settimana vuol dire rimandare tutto alladell’. Una notizia che è stata accolta con parecchie critiche dal mondo della scuola, visto che proprio in questi giorni molti studenti sttornando a scuola, tanto che ora dovrebbero essere in ...

