Riaperture, il piano: al ristorante (a maggio) solo se prenotati, a teatro con il tampone (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti vorrebbero riaprire tutto, ma quando poi si guardano i dati della pandemia prende il sopravvento il timore di finire, tutti, come la Sardegna che in tre settimane è passata dalla zona... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti vorrebbero riaprire tutto, ma quando poi si guardano i dati della pandemia prende il sopravvento il timore di finire, tutti, come la Sardegna che in tre settimane è passata dalla zona...

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: 'DL IMPRESE DA ALMENO 50 MILIARDI'. IL PIANO DELLA LEGA MATTEO SALVINI AD - Corriere : ?? Il piano e la data chiave per le riaperture di ristoranti, bar, cinema e palestre - Open_gol : Nella lunga catena di errori commessi sul piano vaccinale, Crisanti aggiunge quello dello stop alle somministrazion… - cesky20 : C’è una data per la fine del #coprifuoco?C’è un piano di riaperture che ad un dato livello di contagi o vaccini ne… - AlessioColzani : ???? COVID, #SALVINI: 'DL IMPRESE DA ALMENO 50 MILIARDI'. IL PIANO DELLA LEGA PER UNA RIPARTENZA IN TUTTA SICUREZZA D… -