Riaperture, il piano: al ristorante (a maggio) solo se prenotati, a teatro con il tampone (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti vorrebbero riaprire tutto, ma quando poi si guardano i dati della pandemia prende il sopravvento il timore di finire, tutti, come la Sardegna che in tre settimane è passata dalla zona... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti vorrebbero riaprire tutto, ma quando poi si guardano i dati della pandemia prende il sopravvento il timore di finire, tutti, come la Sardegna che in tre settimane è passata dalla zona...

