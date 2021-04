Riapertura scuole, da lunedì 12 aprile in classe oltre 6,5 milioni di studenti (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue il rientro degli studenti nelle loro classi. Da domani saranno quasi 6,6 milioni gli alunni presenti a scuola sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, 8 su 10. Quasi un milione in più della settimana scorsa, di cui ben 400 mila in Lombardia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue il rientro deglinelle loro classi. Da domani saranno quasi 6,6gli alunni presenti a scuola sugli 8,5dellestatali e paritarie, 8 su 10. Quasi un milione in più della settimana scorsa, di cui ben 400 mila in Lombardia. L'articolo .

Advertising

AzzolinaLucia : Il mio intervento di oggi alla Camera, dove si è discussa la mozione presentata dal M5S con la quale chiediamo al G… - ffortuzzi : RT @OttobreInfo: Alla riapertura delle scuole sarà una strage di massa. Responsabili il governo inetto, gli industriali che non ne vogliono… - orizzontescuola : Riapertura scuole, da lunedì 12 aprile in classe oltre 6,5 milioni di studenti - OttobreInfo : Alla riapertura delle scuole sarà una strage di massa. Responsabili il governo inetto, gli industriali che non ne v… - CorriereUmbria : Covid, Crisanti: 'Riapertura delle scuole grande rischio. Aumento dei contagi senza profilassi' #Covid #Crisanti… -