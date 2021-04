Repubblica | Pirlo non entusiasta per l’incontro Agnelli-Allegri | ma il gruppo sta con lui

Advertising

_Furiaceca : RT @BianconeriZonIt: L'incontro Agnelli-Allegri non ha certo entusiasmato #Pirlo. La stessa squadra ne è rimasta sorpresa e ha compreso il… - Pask927 : RT @BianconeriZonIt: L'incontro Agnelli-Allegri non ha certo entusiasmato #Pirlo. La stessa squadra ne è rimasta sorpresa e ha compreso il… - BianconeriZonIt : L'incontro Agnelli-Allegri non ha certo entusiasmato #Pirlo. La stessa squadra ne è rimasta sorpresa e ha compreso… - Pask927 : RT @napolista: Repubblica: riunione dei calciatori #Juve dopo il castigo a McKennie e il caffè tra #Allegri e #Agnelli La squadra, stupita… - napolista : Repubblica: riunione dei calciatori #Juve dopo il castigo a McKennie e il caffè tra #Allegri e #Agnelli La squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Pirlo

Commenta per primo Come racconta l'edizione torinese di, Andreasta finalmente ritrovando il miglior Chiellini . 'Se in attacco la Juve sta tornando alla normalità - si legge - in difesa si continua con la coppia De Ligt - Chiellini'. Il ...La squadra, stupita del castigo ai tre 'festaioli' e dalla leggerezza del presidente per l'incontro di Forte dei Marmi, ha deciso di spalleggiareSu, Emanuele Gamba scrive di un patto tra i giocatori, nello spogliatoio della Juventus, per rispondere alla società dopo la punizione inflitta a McKennie per la cena fuorilegge ...GAZZETTA DELLO SPORT – Anche il quotidiano in rosa riparte dalle parole di Pirlo e Ballardini ... Zappacosta; Destro, Scamacca. REPUBBLICA – L’edizione genovese di Repubblica parte un virgolettato di ...Non è stata finora una stagione entusiasmante per la Juventus di mister Andrea Pirlo, fuori ormai da tutti gli obiettivi principali.