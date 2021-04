Regionale 8. Quale futuro per la viabilità della provincia? (Di domenica 11 aprile 2021) Qual è il futuro della Regionale 8, strada che dovrebbe collegare Talsano ad Avetrana e decongestionare il traffico sulla litoranea? A che punto si trovano i lavori per la Bradanico-Salentina, strada attesa da più di trent’anni e mai ultimata, che dovrebbe collegare Taranto a Lecce? In che misura queste due strade rappresentano un volano per lo sviluppo del territorio? Quali le criticità? Di questo parleremo lunedì nel corso della diretta delle 18.30 con Gianfranco Lopane (consigliere Regionale), Gregorio Pecoraro (sindaco di Manduria), Angelo Cimini (ingegnere e progettista), Cecilia De Bartholomaeis (Archeoclub Manduria), Enrico Consoli (Una Strada Diversa), Alfredo Cervellera (già Consigliere Regionale). Modera Francesco Leo (Una strada diversa). La diretta di lunedì sarà ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 11 aprile 2021) Qual è il8, strada che dovrebbe collegare Talsano ad Avetrana e decongestionare il traffico sulla litoranea? A che punto si trovano i lavori per la Bradanico-Salentina, strada attesa da più di trent’anni e mai ultimata, che dovrebbe collegare Taranto a Lecce? In che misura queste due strade rappresentano un volano per lo sviluppo del territorio? Quali le criticità? Di questo parleremo lunedì nel corsodiretta delle 18.30 con Gianfranco Lopane (consigliere), Gregorio Pecoraro (sindaco di Manduria), Angelo Cimini (ingegnere e progettista), Cecilia De Bartholomaeis (Archeoclub Manduria), Enrico Consoli (Una Strada Diversa), Alfredo Cervellera (già Consigliere). Modera Francesco Leo (Una strada diversa). La diretta di lunedì sarà ...

