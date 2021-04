Reggina-Vicenza 3-0: partita senza storia al Granillo (Di domenica 11 aprile 2021) Nella 33esima giornata di Serie B la partita Reggina-Vicenza si è conclusa con il risultato di 3-0. Nessuna storia al Granillo per i vicentini che regalano un gol in apertura di partita agli avversari e sbagliano un rigore sul finale della gara. Vicenza addio a qualunque velleità di rincorsa ai playoff e passa al 12° posto con 41 punti mentre la Reggina sale a quota 44 punti Reggina-Vicenza: come si è svolta la partita? Primo tempo Il primo tempo parte subito con l’errore di Valentini che regala il primo gol della partita ai padroni di casa. Subito la Reggina coglie l’occasione ed Edera piazza il gol del 2-0. Inizio terribile per il Vicenza. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Nella 33esima giornata di Serie B lasi è conclusa con il risultato di 3-0. Nessunaalper i vicentini che regalano un gol in apertura diagli avversari e sbagliano un rigore sul finale della gara.addio a qualunque velleità di rincorsa ai playoff e passa al 12° posto con 41 punti mentre lasale a quota 44 punti: come si è svolta la? Primo tempo Il primo tempo parte subito con l’errore di Valentini che regala il primo gol dellaai padroni di casa. Subito lacoglie l’occasione ed Edera piazza il gol del 2-0. Inizio terribile per il. ...

