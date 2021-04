Real Madrid, distorsione al ginocchio per Lucas Vazquez: stagione finita, salterà anche gli Europei (Di domenica 11 aprile 2021) Strascichi negativi per il Real Madrid dopo la vittoria di ieri sera per 2-1 nel Clasico. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina Lucas Vazquez hanno evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento del legamento crociato. Lo spagnolo è uscito dal campo al 43? del primo tempo dopo uno scontro di gioco con Sergio Busquets. Un infortunio che dovrebbe costringere il polivalente esterno per circa due mesi, costringendolo con tutta probabilità a dover saltare l’Europeo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Strascichi negativi per ildopo la vittoria di ieri sera per 2-1 nel Clasico. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattinahanno evidenziato unaalsinistro con interessamento del legamento crociato. Lo spagnolo è uscito dal campo al 43? del primo tempo dopo uno scontro di gioco con Sergio Busquets. Un infortunio che dovrebbe costringere il polivalente esterno per circa due mesi, costringendolo con tutta probabilità a dover saltare l’Europeo. SportFace.

