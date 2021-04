Ranking ATP, 4 italiani tra i migliori 30: non era mai accaduto! (Di domenica 11 aprile 2021) La scorsa settimana era stato Jannik Sinner a prendersi le prima pagine dei giornali. Oggi è il giorno di Lorenzo Sonego: il tennista piemontese ha vinto il torneo di Cagliari, conquistando il secondo titoli ATP in carriera, il primo sulla terra rossa. Sonego, che nel 2019 si impose sull’erba di Antalya (Turchia), ha sconfitto nella Finale del Sardegna Open il serbo Laslo Djere in rimonta e da domani rientrerà nella top-30 del Ranking mondiale. Per la precisione, Lorenzo sarà n.28. E così, detto del traguardo storico del 5 aprile di 10 italiani nella top-100, domani sarà un’altra data da ricordare perché per la prima volta nella storia quattro italiani saranno nel gruppo dei migliori trenta giocatori del mondo, ovvero Matteo Berrettini (n.10), Fabio Fognini (n.18), Jannik Sinner (n.22) e appunto Sonego (n.28). Un ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) La scorsa settimana era stato Jannik Sinner a prendersi le prima pagine dei giornali. Oggi è il giorno di Lorenzo Sonego: il tennista piemontese ha vinto il torneo di Cagliari, conquistando il secondo titoli ATP in carriera, il primo sulla terra rossa. Sonego, che nel 2019 si impose sull’erba di Antalya (Turchia), ha sconfitto nella Finale del Sardegna Open il serbo Laslo Djere in rimonta e da domani rientrerà nella top-30 delmondiale. Per la precisione, Lorenzo sarà n.28. E così, detto del traguardo storico del 5 aprile di 10nella top-100, domani sarà un’altra data da ricordare perché per la prima volta nella storia quattrosaranno nel gruppo deitrenta giocatori del mondo, ovvero Matteo Berrettini (n.10), Fabio Fognini (n.18), Jannik Sinner (n.22) e appunto Sonego (n.28). Un ...

