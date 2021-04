Ragazzino pestato e filmato | identificato e denunciato aggressore | è un 15enne

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato haundi Marcianise (Ce) per lesioni commesse ai danni di un coetaneo, colpito con pugni al volto davanti ad altri adolescenti che hanno ripreso la scena in un video, poi diffuso su internet e diventato virale. Le immagini, ha accertato la Polizia di Stato (Commissariato di Marcianise), sarebbero state girate tempo fa ma diffuse solo ieri, tanto da essere rilanciate e commentate con indignazione dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Nel video si vedono ildi Marcianise litigare con un altro ragazzo mentre gli amici attorno li aizzano; il, che si è scoperto che fa pugilato, ha quasi subito la meglio e colpisce con tanti pugni l’altro adolescente. I genitori della vittima hanno presentato denuncia e il ...

