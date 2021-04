Questura: non autorizzato sit-in IoApro a Montecitorio (Di domenica 11 aprile 2021) La manifestazione lanciata per domani a piazza Montecitorio a Roma dal movimento “IoApro” “non è autorizzata”. Lo comunica la Questura. “A differenza di quanto affermato e diffuso sui social - si legge in una nota - si segnala che, con formale provvedimento redatto dalla Questura di Roma in data 9 aprile, la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata per la giornata di domani ai rappresentanti del movimento “IoApro”, in quanto già concessa e, quindi occupata da un’altra manifestazione regolarmente preavvisata nei giorni precedenti, che si svolgerà nella stessa fascia oraria con la prevista partecipazione di 100 persone”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) La manifestazione lanciata per domani a piazzaa Roma dal movimento “” “non è autorizzata”. Lo comunica la. “A differenza di quanto affermato e diffuso sui social - si legge in una nota - si segnala che, con formale provvedimento redatto dalladi Roma in data 9 aprile, la piazza diè stata formalmente vietata per la giornata di domani ai rappresentanti del movimento “”, in quanto già concessa e, quindi occupata da un’altra manifestazione regolarmente preavvisata nei giorni precedenti, che si svolgerà nella stessa fascia oraria con la prevista partecipazione di 100 persone”.

Advertising

rtl1025 : ?? La manifestazione lanciata per domani a #Montecitorio a #Roma #IoApro 'non è autorizzata'. Lo comunica la Questur… - a_meluzzi : RT @HuffPostItalia: Questura: non autorizzato sit-in IoApro a Montecitorio - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Questura: non autorizzato sit-in IoApro a Montecitorio - SkyTG24 : Covid Roma, questura: 'Non autorizzato sit-in IoApro a Montecitorio' - PalladeAtena : RT @HuffPostItalia: Questura: non autorizzato sit-in IoApro a Montecitorio -