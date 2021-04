Quanto è pericoloso il terrorismo anarchico? (Di domenica 11 aprile 2021) Chiusa l’esperienza del terrorismo rosso di tradizione marxista-leninista, il nostro Paese ha conosciuto la progressiva crescita della minaccia anarchica. Una forma di violenza politica, quella del terrorismo anarchico, molto differente, per scopi e per strategie, ma innegabilmente di notevoli dimensioni, tanto da essere considerata, per pericolosità, la prima minaccia terroristica. Prima anche del terrorismo islamico. È una forma di violenza politica relativamente sottovalutata nel dibattito sui media, ma che fa del «basso profilo» una propria cifra strategica per potersi muovere con maggiore libertà verso il conseguimento dei propri obiettivi.Una nebulosa inafferrabileLa «minaccia anarchica» è legata a una galassia dai contorni indefiniti, che vive tra il legale e l’illegale e prospera lontano dalle attenzioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Chiusa l’esperienza delrosso di tradizione marxista-leninista, il nostro Paese ha conosciuto la progressiva crescita della minaccia anarchica. Una forma di violenza politica, quella del, molto differente, per scopi e per strategie, ma innegabilmente di notevoli dimensioni, tanto da essere considerata, per pericolosità, la prima minaccia terroristica. Prima anche delislamico. È una forma di violenza politica relativamente sottovalutata nel dibattito sui media, ma che fa del «basso profilo» una propria cifra strategica per potersi muovere con maggiore libertà verso il conseguimento dei propri obiettivi.Una nebulosa inafferrabileLa «minaccia anarchica» è legata a una galassia dai contorni indefiniti, che vive tra il legale e l’illegale e prospera lontano dalle attenzioni ...

