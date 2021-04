Quagliarella e Napoli, croce e delizia: con Ancelotti fu vicino al ritorno (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlle ore 15 scenderanno in campo Sampdoria e Napoli per un match di campionato che si prospetta molto allettante. Da una parte ci sono gli azzurri che vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta infrasettimanale con la Juventus, dall’altra i blucerchiati che cercano l’approdo nella parte sinistra della classifica. Tra le fila della Sampdoria però c’è un calciatore che a Napoli è stato molto discusso e che continua ancora a far parlare di sé. Fabio Quagliarella per Napoli è croce e delizia. Originario di Castellammare di Stabia è approdato al Napoli tra tante aspettative. Una stagione buona però gli valse l’interesse della Juventus cui si trasferì l’anno successivo. I napoletani lo hanno odiato allo stesso modo di Higuain e Sarri. Veniva ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlle ore 15 scenderanno in campo Sampdoria eper un match di campionato che si prospetta molto allettante. Da una parte ci sono gli azzurri che vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta infrasettimanale con la Juventus, dall’altra i blucerchiati che cercano l’approdo nella parte sinistra della classifica. Tra le fila della Sampdoria però c’è un calciatore che aè stato molto discusso e che continua ancora a far parlare di sé. Fabioper. Originario di Castellammare di Stabia è approdato altra tante aspettative. Una stagione buona però gli valse l’interesse della Juventus cui si trasferì l’anno successivo. I napoletani lo hanno odiato allo stesso modo di Higuain e Sarri. Veniva ...

