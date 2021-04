Pupo | quella rivelazione commovente | “Ne ero innamorato”

(Di domenica 11 aprile 2021) Il famosissimo cantante, nonché opinionista delle ultime due edizioni del GF Vip, tempo fa aveva rilasciato alcune dichiarazioni che rivelavano alcuni dettagli del suo passato.nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip andato in onda venerdì 12 dicembre, si è lasciato andare in una confessione che ha lasciato tutto il pubblico senza parole. Il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

China5ki : er pupo dice ah pà la conosci quella canzone che fa Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente anzi… - FaccendaTamara : RT @MarziaStark: La voce di Tommy sovrasta anche quella di Pupo ???? #tzvip #MaurizioCostanzoShow - TS40994128 : RT @MarziaStark: La voce di Tommy sovrasta anche quella di Pupo ???? #tzvip #MaurizioCostanzoShow - Pih981 : RT @MarziaStark: La voce di Tommy sovrasta anche quella di Pupo ???? #tzvip #MaurizioCostanzoShow - fenji83 : RT @MarziaStark: La voce di Tommy sovrasta anche quella di Pupo ???? #tzvip #MaurizioCostanzoShow -

Ultime Notizie dalla rete : Pupo quella

... adi Toto Cutugno e adi Benigni, i quali consentirono la resurrezione del festival che da anni era entrato in crisi a causa del suicidio di Luigi Tenco.accettò, ma partecipò a ...Procedono anche la campagna riservata alla fascia dei 70 - 79enni (copertura al 39%) e... 'Mancano 14 mila settantenni da vaccinare - ha puntualizzato Anna, direttrice del dipartimento ...Sul tema erano intervenuti prima Alfonso Signorini e poi Francesco Oppini e a quel punto Pupo ha parlato di quando in passato si è innamorato di un uomo. L’ex cantante ha rivelato di essersi ...Pupo, chi sono le tre figlie del cantante italiano, due gestiscono una gelateria (Screenshot) Nel programma di Barbara D’Urso ha dichiarato che la sua famiglia non ha paragoni con quelle dei suoi ...