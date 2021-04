Pupo a Domenica In: 'Potrei fare Sputnik in Russia. Mia mamma sta male da maggio, non vive più come prima' (Di domenica 11 aprile 2021) 'Sono un grande sostenitore dei vaccini e non vedo l'ora di poterlo fare'. Esordisce così Pupo , ospite di Mara Venier a Domenica In , parlando dei vari sieri contro il Covid disponibili in Italia. ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) 'Sono un grande sostenitore dei vaccini e non vedo l'ora di poterlo'. Esordisce così, ospite di Mara Venier aIn , parlando dei vari sieri contro il Covid disponibili in Italia. ...

Advertising

16barbara72 : @RaiUno Buona domenica stai parlando con Pupo delle vostre mamme io ho perso la mia mamma?? tre mesi fa. L'amore pe… - VIVALAVIDALOC14 : Non i miei genitori che stanno ridendo alle battute di Pupo a Domenica In, aiuto - Nicholas_Dls00 : Tutti gli ospiti di #DomenicaIn in questo post ?????? - pruckler : Attenzione, le scoperte della domenica, Pupo è l’autore del testo di Sarà perchè ti amo #DomenicaIn - maccario_marta : RT @tutticomemily: Immaginatevi questa scena: io che vedo il cinema Zorpo e il cinema tra le zorpe con Pupo in sottofondo perché è a Domeni… -