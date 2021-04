Puglia: da domani gli ultrasessantenni potranno vaccinarsi senza prenotazione DISPOSIZIONE URGENTE Della Regione (Di domenica 11 aprile 2021) Di seguito in formato pdf: DGR n.472.2021 Piano Strategico Regionale Vaccinazione Anti Covid19 Potenziamento offerta e modalita di accesso alla vaccinazione DISPOSIZIONE L'articolo Puglia: da domani gli ultrasessantenni potranno vaccinarsi senza prenotazione DISPOSIZIONE URGENTE <small class="subtitle">Della Regione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 11 aprile 2021) Di seguito in formato pdf: DGR n.472.2021 Piano Strategico Regionale Vaccinazione Anti Covid19 Potenziamento offerta e modalita di accesso alla vaccinazioneL'articolo: dagli proviene da Noi Notizie..

Advertising

Agenzia_Ansa : Regione Puglia, da domani vaccino ai 60enni senza prenotazione. Sindaci critici: 'C'è molta disorganizzazione'. Il… - fanpage : Da domani, #12aprile, vaccini aperti ai 60enni in Puglia anche senza prenotazione - gborselli : RT @ardigiorgio: Da domani in #Puglia si accede al vaccino senza prenotazione. 60-80 si presentano al centro e lo fanno. Uno di 61 anni c… - daBitonto : #Covid. La Regione #Puglia si organizza per campagna vaccinale di massa per over60. Da domani, 12 aprile, sarà cons… - NoiNotizie : #Puglia: da domani gli ultrasessantenni potranno vaccinarsi senza prenotazione DISPOSIZIONE URGENTE -