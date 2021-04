PSG, domani nuovi esami per Marquinhos: le sue condizioni (Di domenica 11 aprile 2021) Marquinhos nella giornata di domani si sottoporrà a nuovi esami strumentali per essere in campo martedì Secondo quanto riferito da L’Equipe, Marquinhos nella giornata di domani si sottoporrà a nuovi esami strumentali per stabilire l’esatta entità dell’infortunio accusato nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il brasiliano vuole essere in campo martedì sera nella gara di ritorno ma la sensazione è che lo staff medico non lo voglia rischiare per evitare di peggiorare il suo problema. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021)nella giornata disi sottoporrà astrumentali per essere in campo martedì Secondo quanto riferito da L’Equipe,nella giornata disi sottoporrà astrumentali per stabilire l’esatta entità dell’infortunio accusato nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il brasiliano vuole essere in campo martedì sera nella gara di ritorno ma la sensazione è che lo staff medico non lo voglia rischiare per evitare di peggiorare il suo problema. L'articolo proviene da Calcio News 24.

