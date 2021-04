Protesta ristoratori domani a Roma non autorizzata da Questura (Di domenica 11 aprile 2021) La Protesta a sostegno delle “categorie commerciali ed imprenditoriali e “contro le chiusure imposte alle attività commerciali” organizzata per domani lunedì 12 aprile a Roma non è autorizzata. Così in una nota la Questura di Roma che sottolinea come “la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata” al Movimento ‘IoApro’ in quanto “già concessa”. ”E’ stato diffuso, sui social network, l’invito esteso a numerosi gruppi di persone, da parte di rappresentanti del Movimento ‘IoApro’ a partecipare nella giornata di domani 12 aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00, ad una ‘manifestazione autorizzata’ in piazza Montecitorio a sostegno delle ‘categorie commerciali ed imprenditoriali’ e ‘contro le chiusure imposte alle attività commerciali’, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Laa sostegno delle “categorie commerciali ed imprenditoriali e “contro le chiusure imposte alle attività commerciali” organizzata perlunedì 12 aprile anon è. Così in una nota ladiche sottolinea come “la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata” al Movimento ‘IoApro’ in quanto “già concessa”. ”E’ stato diffuso, sui social network, l’invito esteso a numerosi gruppi di persone, da parte di rappresentanti del Movimento ‘IoApro’ a partecipare nella giornata di12 aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00, ad una ‘manifestazione’ in piazza Montecitorio a sostegno delle ‘categorie commerciali ed imprenditoriali’ e ‘contro le chiusure imposte alle attività commerciali’, si ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - Adnkronos : Protesta #Ristoratori a #Montecitorio, lo chef: 'Qui rischiamo la rivoluzione'. - GiovanniToti : Guardo con preoccupazione le immagini delle manifestazioni di protesta di commercianti e ristoratori in diverse cit… - italiaserait : Protesta ristoratori domani a Roma non autorizzata da Questura - fisco24_info : Protesta ristoratori domani a Roma non autorizzata da Questura: ''Piazza vietata perché già occupata da altra manif… -