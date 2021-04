Probabili formazioni Psg-Bayern Monaco, ritorno quarti Champions League 2020/2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Al Parco dei Principi si riparte dal 2-3 dell’andata con cui i parigini hanno messo le mani sulla qualificazione. L’incontro, però, in realtà sarà più aperto che mai. Arbitra l’italiano Orsato, che ha diretto la medesima sfida che costituiva la finale dello scorso anno, fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 13 aprile. QUI PSG – Recuperati Florenzi e Verratti, Pochettino difficilmente potrà rinunciare ai due italiani. In attacco ancora Mbappe punta centrale con Neymar e Di Maria sugli esterni. QUI Bayern Monaco – Choupo-Moting sostituisce Lewandoski, da capire ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ledi Psg-, match valido per ildeidi finale di. Al Parco dei Principi si riparte dal 2-3 dell’andata con cui i parigini hanno messo le mani sulla qualificazione. L’incontro, però, in realtà sarà più aperto che mai. Arbitra l’italiano Orsato, che ha diretto la medesima sfida che costituiva la finale dello scorso anno, fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 13 aprile. QUI PSG – Recuperati Florenzi e Verratti, Pochettino difficilmente potrà rinunciare ai due italiani. In attacco ancora Mbappe punta centrale con Neymar e Di Maria sugli esterni. QUI– Choupo-Moting sostituisce Lewandoski, da capire ...

