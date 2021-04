Probabili formazioni Napoli-Inter | trentunesima giornata Serie A 2020 2021

(Di domenica 11 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di domenica 18 aprile nella cornice dello stadio Maradona e la partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. L’unico indisponibile è Ghoulam mentre Hysaj è in ballottaggio con Mario Rui. Squalificato Lozano.– Torna Barella dopo aver scontato il turno di squalifica. In dubbio Perisic e Kolarov mentre sul fronte d’attacco Lukaku e Lautaro saranno riproposti. Le ...

Advertising

sportnotizie24 : #Chelsea-#Porto, le probabili formazioni: Tuchel vicino alle semifinali - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: - ILSERAFO : Ma perché fonseca ogni volta stravolge le formazioni rispetto alle probabili - Dalla_SerieA : Diretta Roma-Bologna ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - - blab_live : #LaLiga, #RealBetisAtleti @RealBetis @Atleti sarà ancora fatal Siviglia? Probabili formazioni, #pronostico e varia… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Roma - Bologna,ufficiali Roma (3 - 4 - 2 - 1) : Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara; Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca Bologna (4 - 2 - ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)ROMA BOLOGNA/ Quote: Pedro sarà protagonista? DIRETTA ROMA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Roma Bologna ...Le probabili formazioni di Milan-Genoa, match della trentunesima giornata di Serie A: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...Il campionato di Serie B 2020-2021 torna nuovamente in campo per disputare la trentatreesima giornata di campionato, come sempre molto equilibrato e aperto ad ogni soluzione. Probabili formazioni ...