Probabili formazioni Chelsea-Porto, ritorno quarti Champions League 2020/2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Chelsea-Porto, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Ancora campo neutro visto che si gioca di nuovo a Siviglia a distanza di sei giorni dall’andata. Qui era finita 0-2 per i londinesi e i gol fuori casa valgono doppio nonostante la sede terza. Per questo i lusitani dovranno compiere un miracolo per ribaltare l’esito. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 13 marzo. QUI Chelsea – 3-4-3 per Tuchel che in attacco potrebbe proporre Giroud dal primo minuto. Kante verso un’altra esclusione dal 1?. QUI Porto – Salvo defezioni dell’ultim’ora, Espirito Santo propone Corona sull’esterno con la coppia Taremi-Marega in ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ledi, match valido per ildeidi finale di. Ancora campo neutro visto che si gioca di nuovo a Siviglia a distanza di sei giorni dall’andata. Qui era finita 0-2 per i londinesi e i gol fuori casa valgono doppio nonostante la sede terza. Per questo i lusitani dovranno compiere un miracolo per ribaltare l’esito. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 13 marzo. QUI– 3-4-3 per Tuchel che in attacco potrebbe proporre Giroud dal primo minuto. Kante verso un’altra esclusione dal 1?. QUI– Salvo defezioni dell’ultim’ora, Espirito Santo propone Corona sull’esterno con la coppia Taremi-Marega in ...

