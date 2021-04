Probabili formazioni Borussia Dortmund-Manchester City, ritorno quarti Champions League 2020/2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Borussia Dortmund-Manchester City, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Al Signal Iduna Park i gialloneri devono ribaltare il 2-0 subito a Etihad. Non sarà affatto facile al cospetto della favorita per la vittoria finale, ma il Leeds di Bielsa può essere fonte di ispirazione. Calcio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 14 aprile. QUI Borussia Dortmund – Emre Can confermato nonostante il disastroso match dell’andata nel cuore del campo, in attacco ci si affida ad Haaland sperando abbia ritrovato la vena realizzativa. QUI Manchester City – Falso ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ledi, match valido per ildeidi finale di. Al Signal Iduna Park i gialloneri devono ribaltare il 2-0 subito a Etihad. Non sarà affatto facile al cospetto della favorita per la vittoria finale, ma il Leeds di Bielsa può essere fonte di ispirazione. Calcio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 14 aprile. QUI– Emre Can confermato nonostante il disastroso match dell’andata nel cuore del campo, in attacco ci si affida ad Haaland sperando abbia ritrovato la vena realizzativa. QUI– Falso ...

