Principe Filippo | «Ha deciso la regina Elisabetta» Spunta il retroscena sulle ultime ore di vita

(Di domenica 11 aprile 2021) Il marito dellad'Inghilterra aveva 99 anni e da tempo aveva problemi di salute. Nell'ultimo periodo era stato ricoverato per settimane a causa di alcune complicazioni cardiache. L'annuncio è arrivato direttamente dalla famiglia reale inglese: "È con grande dispiacere che sua Maestà laha annunciato la morte dell'amato marito, sua altezza reale il, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor", si legge nella nota. Ma è apparso anche incorniciato e appeso sul cancello di Buckingham Palace, a Londra. Nel testo si legge che "Sua altezza reale è morto in pace questa mattina al castello di Windsor". Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Ancora pochi i dettagli sul funerale del. Intanto, ...

Cerimonia al castello di Windsor. Il nipote arriverà dagli Stati Uniti. Rinuncia il premier Johnson, che ha deciso di cedere il suo posto ad un membro della famiglia reale visto che, a causa delle ...Ancora fiori e salve di cannone per la morte delmancato a 99 anni. Il ricordo del genitore nelle parole delCarlo e l'attesa della cerimonia funebre a cui assisteranno solo 30 ...La folla rende omaggio al duca di Edimburgo dopo la sua scomparsa ...(Corriere TV) L'umorismo del principe Filippo. Il principe Filippo, ritto di fianco alla consorte, mi ha guardato e ha chiesto: "What keeps you occupied?". (Corriere della Sera) Esclusa l'ipotesi di ...