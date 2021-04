Premier | tris dell’Arsenal allo Sheffield United

(Di domenica 11 aprile 2021) L’Arsenal batte con un netto 3-0 il fanalino di coda, sempre più diretto verso la retrocessione in Championship. Agli uomini di Arteta decisiva una doppietta di Alexandre Lacazette e il sigillo del giovane Gabriel Martinelli, che regalano ai Gunners i tre punti. Grazie alla vittoria di questa sera, l’Arsenal raggiunge il decimo posto in classifica a pari punti con il Leeds di Bielsa, ma ben distanti dagli obiettivi europei prefissati. Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

