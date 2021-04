Premier League, Tottenham-Manchester United: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 11 aprile 2021) La trentunesima giornata di Premier League vedrà andare in scena uno dei classici del calcio inglese: Tottenham–Manchester United. La sfida è in programma oggi alle 17:30 al Tottenham Hotspur Stadium. Ecco le ultime sulla sfida. La gara di andata fu quella che illuse il Tottenham e Josè Mourinho di poter andare oltre le aspettative; lo schiacciante 1-6 con cui gli Spurs espugnarono Old Trafford fu una delle migliori prestazioni stagionali di Kane e compagni. Oggi le cose sono cambiate: Mourinho potrebbe vedere sfumata anche quest’anno la qualificazione in Champions, mentre lo United è saldamente secondo in classifica. L’ultima gara dei Red Devils in campionato è stato il successo contro il Brighton per 2-1. Ecco le ultime su una sfida che può ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) La trentunesima giornata divedrà andare in scena uno dei classici del calcio inglese:. La sfida è in programma oggi alle 17:30 alHotspur Stadium. Ecco le ultime sulla sfida. La gara di andata fu quella che illuse ile Josè Mourinho di poter andare oltre le aspettative; lo schiacciante 1-6 con cui gli Spurs espugnarono Old Trafford fu una delle migliori prestazioni stagionali di Kane e compagni. Oggi le cose sono cambiate: Mourinho potrebbe vedere sfumata anche quest’anno la qualificazione in Champions, mentre loè saldamente secondo in classifica. L’ultima gara dei Red Devils in campionato è stato il successo contro il Brighton per 2-1. Ecco le ultime su una sfida che può ...

Advertising

UgoBaroni : RT @SkySport: ? DALLAS TROVA IL GOL NEL RECUPERO ?? Il Leeds trionfa in 10 contro il City ?? Bielsa batte Guardiola all'Etihad ??? Tutti i gol… - RobertoRenga : RT @SkySport: ? DALLAS TROVA IL GOL NEL RECUPERO ?? Il Leeds trionfa in 10 contro il City ?? Bielsa batte Guardiola all'Etihad ??? Tutti i gol… - SkySport : ? DALLAS TROVA IL GOL NEL RECUPERO ?? Il Leeds trionfa in 10 contro il City ?? Bielsa batte Guardiola all'Etihad ??? T… - _SiGonfiaLaRete : #PremierLeague, il City cade in casa, colpaccio Leeds. #Bielsa: “Hanno dominato, dovevano vincere loro” - infoitsport : Premier League, il Tottenham riceve il Manchester United -