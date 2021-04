Premier League 2020 2021 | il Newcastle torna al successo | Burnley piegato 2-1 a domicilio

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilaldopo otto partite piegando 2-1 in rimonta ilnel match del Turf Moor, valevole per la trentunesima giornata di, grazie alle reti siglate da Jacob Murphy e Allan Saint-Maximin. I padroni di casa trovano il gol del vantaggio dopo 18? con Matej Vydra, ma gli uomini guidati da Steve Bruce, nel momento più delicato, hanno la forza di reagire mettendo a segno un uno-due devastante nel giro di cinque minuti. Al 59? Murphy riporta in equilibrio sfruttando un preciso assisti di Saint-Maximin, il quale al 64? si mette in proprio e ribalta il punteggio regalando la vittoria ai sui. In virtù di questo risultato i Magpies salgono a 32 punti e si allontanano dalla zona retrocessione, mentre il ...

Advertising

zazoomblog : Formazioni ufficiali Tottenham-Manchester United Premier League 2020-2021 - #Formazioni #ufficiali - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: il #Newcastle torna al successo, #Burnley piegato 2-1 a domicilio #BURNEW - pazio93 : @KingEric_VII - ValerioMoggia : A parte ciò, il principe Filippo era un razzista, classista e misogino. Tutte cose contro cui le Premier League di… - infobetting : West Ham-Leicester (domenica, ore 15:05): formazioni ufficiali, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Spread the love Continua oggi il programma della 31esima giornata di...... in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno dellainglese. Big match ...Il Tottenham ospita il Manchester United nel big match della 31^ giornata di Premier League. Gli Spurs proveranno a rilanciarsi in chiave qualificazione alla prossima Premier League, ma trovano di ...Calciomercato Juventus, addio al centrocampista. Il giocatore piace molto in Premier League. Paratici potrebbe lasciarlo partire per ricavare in corposo tesoretto da utilizzare sul mercato. Con nove ...