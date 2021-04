Pomezia | alla scoperta dell’HUB vaccinale ma non solo di Pratica di Mare | ecco il nostro reportage sulla base dell’Aeronautica FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 aprile 2021) Il grande aeroporto militare didiè diventato dal 31 gennaio scorso il sito nazionale di stoccaggio per i vaccini contro il Covid-19. Quel giorno erano state consegnate infatti le prime dosi di vaccini provenienti dagli stabilimenti del Belgio: si trattava di un lotto composto da 66.000 fiale che furono poi subito ridistribuite su tutto il territorio nazionale. Da allora altre migliaia di dosi sono continuate ad arrivare e sempre con l’obiettivo di raggiungere poi le destinazioni finali e dunque la popolazione. All’interno dellaè stato allestito, in termini tecnici, un hub intermodale militare di ampie dimensioni che viene utilizzato per la distribuzione dei vaccini in grado di accogliere vettori aerei e elicotteri. Da lì i vaccini vengono quindi distribuiti a cura delle Forze Armate in tutta Italia. A distanza di ...