Policlinico di Bari: la notte dei vaccini

Sono state 2800 le somministrazioni nella fine settimana

Circa 2800 somministrazioni, nella fine settimana. In particolare al Policlinico di Bari quella trascorsa è stata la notte dei vaccini, no stop. Le ore serali e notturne per le somministrazioni a caregiver, circa mille in questo weekend mentre, dunque, sono stati circa 1800 i pazienti sottoposti all'inoculazione.

