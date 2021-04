PlayStation guarda al mobile, l'analista Daniel Ahmad spiega i motivi dietro il recente interesse di Sony (Di domenica 11 aprile 2021) Pochissimo tempo fa, vi avevamo riportato una notizia particolare: PlayStation è attualmente alla ricerca di una nuova figura professionale, un Responsabile mobile, il quale dovrà guidare un team nella realizzazione di titoli mobile ispirati alle IP PlayStation più famose. Una notizia che, ovviamente, ha fatto rapidamente il giro del mondo: come mai PlayStation ha deciso di abbracciare prima il mondo PC e ora quello mobile? Che la sua stessa piattaforma inizi ad essere troppo stretta per le proprie idee? Il noto analista Daniel Ahmad è intervenuto sull'argomento, mettendo a nudo le motivazioni di Sony dietro questa nuova evoluzione e, effettivamente, erano molto semplici da indovinare: un mercato in ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 aprile 2021) Pochissimo tempo fa, vi avevamo riportato una notizia particolare:è attualmente alla ricerca di una nuova figura professionale, un Responsabile, il quale dovrà guidare un team nella realizzazione di titoliispirati alle IPpiù famose. Una notizia che, ovviamente, ha fatto rapidamente il giro del mondo: come maiha deciso di abbracciare prima il mondo PC e ora quello? Che la sua stessa piattaforma inizi ad essere troppo stretta per le proprie idee? Il notoè intervenuto sull'argomento, mettendo a nudo le motivazioni diquesta nuova evoluzione e, effettivamente, erano molto semplici da indovinare: un mercato in ...

Eurogamer_it : #PlayStation guarda al mobile, l'analista Daniel Ahmad spiega i motivi dietro il recente interesse di Sony. - Vortex93 : @_alex91_ @90ordnasselA Nel secondo tempo non si sono chiusi dietro provando a ripartire? Che poi è quello che fann… - MAPO78 : @DeepSoul @PlayStation Alle news di oggi con Days Gone 2 cestinato, team spostati di progetto in progetto e fiducia… - MarcoCappa8 : Thanks for the mention! nickrudebest: @MarcoCappa8 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Guarda che sei tu che arrivi ult… - nickrudebest : @MarcoCappa8 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Guarda che sei tu che arrivi ultimo! È una vita che viene detto. Ma mi… -