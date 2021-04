Pillole velenose sull’Isola | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 4 | “Brando | vittima o stratega?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 11 aprile 2021) Un’altra settimana all’Isola dei famosi è passata, e sono tornata a dirvi cosa ne penso. A me, non posso farci nulla, ma non sta appassionando per niente. Trovo questi naufraghi sotto tono: nelle altre edizioni, a questo punto, volavano extencion, lottavano con i polpi, si arrampicavano sulle rocce per catturare pure i bagarozzi?, questi, niente. La produzione gli ha dovuto mandare un pescatore honduregno, per insegnargli a pescare. Mai successo… è arrivato questo signore, ha lanciato la rete che hanno in dotazione e gliel’ha riempita di pesciolini. Gli ha insegnato a lanciare l’amo e hanno fatto pesche miracolose. Io basita?Unica dinamica scatenata in questa settimana è quella diGiorgi che ha voluto isolarsi dal gruppo. Si è fatto la sua capannetta e ha deciso che per evitare malintesi vuole stare solo. Ha riunito tutto il gruppo a favore di ...