Pietro Castellitto: «Che ipocrisia il MeToo. Se Spacey mi mette la mano sulla coscia, gliela sposto» (Di domenica 11 aprile 2021) Il Corriere della Sera intervista Pietro Castellitto, figlio di Sergio. Interpreta Francesco Totti nella serie Sky "Speravo de morì prima". Si definisce più autore che attore. «Recitare è una vacanza, arrivi a progetto già costruito, mi piace quando il personaggio ha un suo passato, anche se non c'è nel film, perché comprendi altre cose. Per fare l'attore devi saper dire le bugie e fare gli scherzi. Se non scherzi più, il tuo percorso è stato sacrificato alle consuetudini e al perbenismo dominante. Negli Anni '20 Al Capone faceva soldi gestendo alcol e droga, oggi li fai perpetuando il bene. Penso ai milioni incassati dagli studi legali attraverso il monumento all'ipocrisia del Me Too, battaglia sacrosanta, ma se Kevin Spacey mi mette la mano sulla coscia gliela sposto»

