Peruviani al voto in Italia (Di domenica 11 aprile 2021) Fonte foto: Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia 1 Sezione: Cronache Tag: elezioni presidenziali Francesca Galici Lunghe code fuori dai seggi in cui i Peruviani in Italia possono votare per l'elezione del presidente della Repubblica anche nelle zone rosse Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Fonte foto: Fabio Rampelli, Fratelli d'1 Sezione: Cronache Tag: elezioni presidenziali Francesca Galici Lunghe code fuori dai seggi in cui iinpossono votare per l'elezione del presidente della Repubblica anche nelle zone rosse

Advertising

MarySpes : RT @signori_massimo: Giusto che i peruviani possano votare, non altrettanto che le regionali siano state rimandate e che gli italiani siano… - CeoBru : RT @signori_massimo: Giusto che i peruviani possano votare, non altrettanto che le regionali siano state rimandate e che gli italiani siano… - sabri1271 : RT @signori_massimo: Giusto che i peruviani possano votare, non altrettanto che le regionali siano state rimandate e che gli italiani siano… - maelmale : RT @News24_it: Le file di peruviani per votare: 'Ma gli italiani sono bloccati' - - signori_massimo : Giusto che i peruviani possano votare, non altrettanto che le regionali siano state rimandate e che gli italiani si… -