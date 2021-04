Perù al voto per le elezioni presidenziali e parlamentari (Di domenica 11 aprile 2021) In Perù oggi si vota per le elezioni presidenziali e parlamentari, dopo il caos politico di novembre che ha portato al cambio di tre presidenti in pochi giorni. I candidati sono 18 e, secondo i sondaggi, nessuno di loro riuscirà a raggiungere la soglia del 50% dei voti necessaria per vincere al primo turno: probabile ballottaggio, in programma per il 6 giugno Leggi su rainews (Di domenica 11 aprile 2021) Inoggi si vota per le, dopo il caos politico di novembre che ha portato al cambio di tre presidenti in pochi giorni. I candidati sono 18 e, secondo i sondaggi, nessuno di loro riuscirà a raggiungere la soglia del 50% dei voti necessaria per vincere al primo turno: probabile ballottaggio, in programma per il 6 giugno

akhetaton11 : RT @AffInt: ???????Domenica elettorale in #Perù, dove si vota per legislative e presidenziali: tanta incertezza, l'Acción Popular di Yonhy Les… - AffInt : ???????Domenica elettorale in #Perù, dove si vota per legislative e presidenziali: tanta incertezza, l'Acción Popular… - NRobemontoya : “Occhio” con il #PorkyRap in #Peru , che va contro corrente. @rlopezaliaga1 l’outsider, candidato peruviano… - FGuerrerCavagn : La sfida, stando ai sondaggi, si giocherà proprio tra l’economista Hernando de Soto e Yonhy Lescano. Matteo Giust… - Davidem281 : Domani 11 aprile due paesi sudamericani al voto per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica: #Ecuador e… -

Ultime Notizie dalla rete : Perù voto Elezioni in Perù, al voto anche dall'Italia. L'impegno della comunità peruviana di Firenze Hernando de soto candidato a la Presidencia del Perù es un economista y político peruano, conocido por su trabajo en la economía informal y en la importancia de los negocios y derechos de propiedad. ...

Perù: alla vigilia del voto, regna l'incertezza Le Pubblicazioni dell'ISPI diffondono le analisi e i commenti dei nostri esperti sulle principali questioni di attualità internazionale sia a un pubblico ristretto di studiosi, imprenditori e ...

