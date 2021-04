Perfect Dark | Everwild e Fable? Talmente lontani da uscire sulla prossima Xbox | secondo un ironico insider

(Di domenica 11 aprile 2021) Mentre PS5 eSeries X continuano ad essere vittime della pandemia, con scorte praticamente inesistenti, Sony e Microsoft hanno delineato le loro strategie per riempire la libreria next-gen di importanti esclusive, in previsione di quando, finalmente, gli utenti disporranno di una delle loro console. Da un lato, nel 2021 abbiamo Sony pronta a pubblicare Returnal, Ratchet and Clank Rift Apart e, fino a prova contraria, Horizon Forbidden West. Dall'altra abbiamo Microsoft con Halo Infinite, previsto per quest'autunno, ma pericolosamente in dubbio. La differenza è palese, almeno per le release del 2021, ma Microsoft ha già annunciato lo sviluppo di alcune esclusive importanti, come. La domanda è: vedremo almeno uno di questi titoli entro il 2021, oppure questo sarà ...

Stando alle parole di Dring i nuovi progetti annunciati nel corso del 2020, come ad esempio Everwild,e Fable, sono davvero molto lontani . Una dichiarazione che va a comunque a ...I titoli in questione sarebbero Everwild di Rare ,di The Initiative e Fable da parte di Playground Games , tutti studi interni di Microsoft delle grosse IP annunciate nel corso dello ...Spazio ovviamente anche per Perfect Dark, che segnerà il debutto nell'industria del team di The Initiative, fondato da Microsoft solo pochi anni fa.