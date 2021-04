Pelé: «Maradona? Scherzavamo sempre su una cosa» (Di domenica 11 aprile 2021) Pelé, leggenda del calcio mondiale, ha ricordato Diego Armando Maradona durante un collegamento con la trasmissione tv Che tempo che fa Pelé, leggenda del calcio mondiale, ha ricordato Diego Armando Maradona durante un collegamento con la trasmissione tv Che tempo che fa. Le sue parole. «Ci incontravamo, anche se non avevamo un’amicizia intima. Scherzavamo sul fatto di chi fosse migliore, io gli dicevo sempre “Io segno in ogni modo, tu no”. Per Dio, noi siamo tutti uguali». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021), leggenda del calcio mondiale, ha ricordato Diego Armandodurante un collegamento con la trasmissione tv Che tempo che fa, leggenda del calcio mondiale, ha ricordato Diego Armandodurante un collegamento con la trasmissione tv Che tempo che fa. Le sue parole. «Ci incontravamo, anche se non avevamo un’amicizia intima.sul fatto di chi fosse migliore, io gli dicevo“Io segno in ogni modo, tu no”. Per Dio, noi siamo tutti uguali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

