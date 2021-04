Pelé | dietro la leggenda | mogli | tradimenti | figli legittimi e illegittimi

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 aprile 2021) Edson Arantes do Nascimento, per tutti, O Rey del calcio (il re, ndr), il giocatore più forte di tutti i tempi secondo molti appassionati e critici. Nato il 23 ottobre del 1940, la Perla Nera, altro soprannome mitologico di, ha trascorso un’infanzia di stenti, raddolcita soltanto dal pallone, da cui non si staccava mai. Poi, grazie anche alla spinta del padre, che ha sempre creduto nel talento delo, viene preso sotto l’ala protettrice del Santos, club brasiliano non tra i più quotati prima del suo arrivo. A 17 anni vola in Svezia, con la Nazionale: trionferà al Mondiale, da protagonista. Ed è là, in terra scandinava, che inizia lache ancora oggi vive.ritornò in patria da idolo assoluto: senza nemmeno aver compiuto 18 anni fu salutato come una figura mitica da milioni di ...