Parma-Milan, altra vittoria da ex per Stefano Pioli | Serie A News (Di domenica 11 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Un'altra vittoria da ex per l'allenatore del Milan Stefano Pioli che ieri ha battuto il 'suo' Parma Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Un'da ex per l'allenatore delche ieri ha battuto il 'suo'

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : New record unlocked ?? Find out which ?? - gilnar76 : Parma-#Milan: ecco l’MVP votato dai tifosi rossoneri #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - Juan__DAv : RT @MilanPress_it: Ieri a Parma altro gol pesantissimo del Presidente #Kessie, sulle orme di un certo Ricky @KAKA ?? Con i compagni che viv… -