Parma-Milan 1-3, Saelemaekers esalta la squadra: “Che spirito combattivo!” (Di domenica 11 aprile 2021) Alexis Saelemaekers, attraverso il proprio profilo Instagram, ha elogiato lo spirito combattivo del Milan nella gara contro il Parma Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Alexis, attraverso il proprio profilo Instagram, ha elogiato locombattivo delnella gara contro il

Advertising

AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : New record unlocked ?? Find out which ?? - acmilan : A dominant first half, followed by a nail-biting second: read the #ParmaMilan match report ??… - AlanAlanmonu : RT @Daniele39091477: Pasqua espelle ??Tonali in Milan Benevento Pasqua espelle?? Rebic in Milan Napoli Maresca espelle ??Ibra in Parma Mila… - infoitsport : Gazzetta – Parma-Milan, le pagelle: Rebic letale, Bennacer torna e domina -