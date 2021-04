Paratici | rinnovo Dybala?dobbiamo avere senso responsabilità

(Di domenica 11 aprile 2021) "Ildi Dybala? Intanto, noi ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, è chiaro che non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo, e non parlo solo di calcio ma di aziende, di ...

Advertising

romeoagresti : #Paratici sul rinnovo di #Dybala ai microfoni di Sky: “Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e n… - AbrahamPhoe : @Mirko799 Comunque se a Dragusin davi 0.5m invece di 1m netto quindi 2m a bilancio, pagavi praticamente il rinnovo… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Rinnovo Dybala, la risposta di Paratici - umbo70 : RT @FMCROfficial: A Sky @dimarzio chiede a Paratici del rinnovo di Dybala e lui risponde che ci vuole molta prudenza, il Covid ha sconvolto… - MoyraFCInter : RT @MoyraFCInter: Paratici sul rinnovo di @PauDybala_JR: 'Non dobbiamo dimenticare il periodo storico che stiamo vivendo, serve senso di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici rinnovo

... con Dybala mezzo punto in più a partitaha poi risposto anche alle domande su Morata, sulla possibilità di un acquisto definitivo o didel prestito: " La situazione di Morata ha ..."Ildi Dybala? Intanto, noi ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, è chiaro che non ... Intervistato da Sky Sport a margine di Juventus - Genoa, il ds della Juventus Fabiofa ...Torino, 11 apr. - (Adnkronos) - "Ci sentiamo ogni settimana col suo agente. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parliamo solo di calcio. Un anno fa il Covid sembrava una par ...Il dirigente della Juventus Fabio Paratici parla a Sky Sport prima della sfida con il ... DYBALA – “A che punto sono i dialoghi per il rinnovo? Nei discorsi con Dybala noi ci sentiamo ogni settimana ...