Paratici: “Rinnovo Dybala? Il periodo impone buon senso. La situazione di Morata ha tante soluzioni” (Di domenica 11 aprile 2021) Nel prepartita di Juventus-Genoa, Fabio Paratici, ha fatto il punto sulle situazioni legate al futuro di Paulo Dybala e Alvaro Morata parlando ai microfoni di Sky Sport. Su Morata: “È una situazione con tante porte aperte. Abbiamo un accordo che ci dà varie possibilità quindi sicuramente è un giocatore che sta dando molto, sul quale puntiamo. Ha un certo tipo di mentalità, è un ragazzo serio e sono questi motivi per cui abbiamo sempre creduto in lui.” Su Dybala: “Con il suo agente ci sentiamo ogni momento. Chiaro che non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo. Il covid sembrava una parentesi, abbiamo ripreso a giocare con ottimismo e libertà e a settembre siamo tornati indietro, in una negatività dalla quale ad oggi non siamo riusciti. Serve ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Nel prepartita di Juventus-Genoa, Fabio, ha fatto il punto sulle situazioni legate al futuro di Pauloe Alvaroparlando ai microfoni di Sky Sport. Su: “È unaconporte aperte. Abbiamo un accordo che ci dà varie possibilità quindi sicuramente è un giocatore che sta dando molto, sul quale puntiamo. Ha un certo tipo di mentalità, è un ragazzo serio e sono questi motivi per cui abbiamo sempre creduto in lui.” Su: “Con il suo agente ci sentiamo ogni momento. Chiaro che non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo. Il covid sembrava una parentesi, abbiamo ripreso a giocare con ottimismo e libertà e a settembre siamo tornati indietro, in una negatività dalla quale ad oggi non siamo riusciti. Serve ...

