Paratici: «Rinnovo Dybala? Ci sentiamo sempre con il suo agente» (Di domenica 11 aprile 2021) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. LE DICHIARIAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24 MORATA – «La situazione di Morata ha tante porte aperte. Abbiamo un accordo che ci dà varie possibilità quindi sicuramente è un giocatore che sta dando molto, sul quale puntiamo. Ha un certo tipo di mentalità, è un ragazzo serio e sono questi motivi per cui abbiamo sempre creduto in lui». Dybala – «I discorsi con Dybala sono ogni settimana, ci sentiamo sempre con il suo agente. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. LE DICHIARIAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24 MORATA – «La situazione di Morata ha tante porte aperte. Abbiamo un accordo che ci dà varie possibilità quindi sicuramente è un giocatore che sta dando molto, sul quale puntiamo. Ha un certo tipo di mentalità, è un ragazzo serio e sono questi motivi per cui abbiamocreduto in lui».– «I discorsi consono ogni settimana, cicon il suo. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non ...

Advertising

romeoagresti : #Paratici sul rinnovo di #Dybala ai microfoni di Sky: “Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e n… - LucaFioretti13 : ?? #JuveGenoa, #Paratici a @SkySport sulla situazione legata al rinnovo di #Dybala: “Ci sentiamo ogni settimana col… - AleGobbo87 : RT @romeoagresti: #Paratici sul rinnovo di #Dybala ai microfoni di Sky: “Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non par… - ZonaJuventina : RT @enzomarangio: Quello di #Paratici è un ennesimo ultimatum: per #Dybala l'offerta di rinnovo c'è da tempo e non cambierà. La palla torna… - marrus91 : RT @romeoagresti: #Paratici sul rinnovo di #Dybala ai microfoni di Sky: “Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non par… -