Pallacanestro Viola-Formia | coach Bolignano a StrettoWeb | “prova di maturità | importante il ritorno di Fall” INTERVISTA

(Di lunedì 12 aprile 2021) Labattee si rilancia nella corsa salvezza:analizza la gara ai microfoni diLainterrompe il digiuno di vittorie. Alla quarta gara della seconda fase del campionato di Serie B girone D, la cosiddetta fase a orologio, i neroarancio sono riusciti ad ottenere un successo che mancava da 4 turni superando75-60. Una vittoria fondamentale per la corsa salvezza che vede oggi i calabresi in 12ª posizione, a pari punti con Pozzuoli e a -4 dacon 4 giornate al termine. Nella conferenza stampa post partita,ha risposto alle domande dianalizzando la gara. ...

Advertising

zazoomblog : Risultati e classifica Serie B girone D 18ª giornata: successo importante per la Pallacanestro Viola Avellino si ri… - citynowit : La PallacanestroViola conquista una vittoria di fondamentale importanza contro la Meta Formia al #PalaCalafiore ????… - reggiotv : Reggio Calabria. La Pallacanestro Viola comunica che uno degli atleti tesserati è risultato positivo al test… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallacanestro Viola

Stretto web

Labatte Formia e si rilancia nella corsa salvezza: coach Bolignano analizza la gara ai microfoni di StrettoWeb Lainterrompe il digiuno di vittorie. Alla quarta ...Ladeve vincere dopo le tre sconfitte rimediate in altrettante partite nella seconda fase del campionato. La Meta Formia al PalaCalafiore per la quarta giornata alla ricerca della ...REGGIO CALABRIA/ Vince e convince la Pallacanestro Viola che, fra le mura amiche del PalaCalafiore, si impone contro Formia per 75-60. I reggini, oggi orfani degli under Romeo e Prunotto, si godono il ...La Pallacanestro Viola batte Formia e si rilancia nella corsa salvezza: coach Bolignano analizza la gara ai microfoni di StrettoWeb ...