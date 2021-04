Palazzo Marino: cari dipendenti, vietato criticare il Comune sui social (Di domenica 11 aprile 2021) Per presentare le proprie osservazioni: https://partecipazione.Comune.milano.it/processes/nuovo - codice - comportamento/. ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Per presentare le proprie osservazioni: https://partecipazione..milano.it/processes/nuovo - codice - comportamento/. ...

Advertising

gianny0162 : RT @tizianamaiolo: Perché l’on. @pfmajorino non va a manifestare davanti a Palazzo Marino per protestare contro il taglio del 25% del bilan… - balestro_beppe : RT @tizianamaiolo: Perché l’on. @pfmajorino non va a manifestare davanti a Palazzo Marino per protestare contro il taglio del 25% del bilan… - _Forza_Italia_ : RT @tizianamaiolo: Perché l’on. @pfmajorino non va a manifestare davanti a Palazzo Marino per protestare contro il taglio del 25% del bilan… - matteo_meroni00 : RT @tizianamaiolo: Perché l’on. @pfmajorino non va a manifestare davanti a Palazzo Marino per protestare contro il taglio del 25% del bilan… - MAlborali : RT @tizianamaiolo: Perché l’on. @pfmajorino non va a manifestare davanti a Palazzo Marino per protestare contro il taglio del 25% del bilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Marino Palazzo Marino: cari dipendenti, vietato criticare il Comune sui social Da Palazzo Marino replicano che "il codice di comportamento del Comune di Milano è la declinazione di una norma emanata nel 2013 con decreto del presidente della Repubblica, che ha l'obiettivo di ...

Rimini. Nuova vita al porto con le navi da crociera Per questo Palazzo Garampi si aspetta da viale Aldo Moro il "sostegno" a un "processo di ... un "rapporto sempre più forte con il mare, dove la valorizzazione dell'elemento costiero, marino e portuale ...

Protesta FdI a Palazzo Marino: “Il Comune azzeri i tributi alle attività chiuse” Radio Lombardia Palazzo Marino: cari dipendenti, vietato criticare il Comune sui social Da Palazzo Marino replicano che "il codice di comportamento del Comune di Milano è la declinazione di una norma emanata nel 2013 con decreto del presidente della Repubblica, che ha l’obiettivo di ...

Covid, in provincia di Milano 785 casi. DIRETTA Sono 2.974 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia su 53.133 tamponi eseguiti. Degli 824 attualmente ricoverati, 21 sono nuovi ingressi. I decessi sono 81, per un totale di 31.676 vittime da ini ...

Dareplicano che "il codice di comportamento del Comune di Milano è la declinazione di una norma emanata nel 2013 con decreto del presidente della Repubblica, che ha l'obiettivo di ...Per questoGarampi si aspetta da viale Aldo Moro il "sostegno" a un "processo di ... un "rapporto sempre più forte con il mare, dove la valorizzazione dell'elemento costiero,e portuale ...Da Palazzo Marino replicano che "il codice di comportamento del Comune di Milano è la declinazione di una norma emanata nel 2013 con decreto del presidente della Repubblica, che ha l’obiettivo di ...Sono 2.974 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia su 53.133 tamponi eseguiti. Degli 824 attualmente ricoverati, 21 sono nuovi ingressi. I decessi sono 81, per un totale di 31.676 vittime da ini ...