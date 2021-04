Pacifico: in radio il singolo “Gli Anni Davanti” (Di domenica 11 aprile 2021) Da Venerdì 9 Aprile è in rotazione radiofonica il singolo “Gli Anni Davanti” di Pacifico, canzone originale del film GENITORI VS. INFLUENCER attualmente disponibile sulle piattaforme streaming. La pellicola diretta da Michela Andreozzi è da qualche giorno in programmazione su Sky Cinema Uno e On Demand. Co-produzione di Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, il film sta riscuotendo un discreto successo soprattutto tra il pubblico più giovane. Nel cast troviamo Fabio Volo, Giulia De Lellis e Ginevra Francesconi. Pacifico: solo un autore? Pacifico torna a scrivere per il cinema, componendo l’ intera colonna sonora di GENITORI VS INFLUENCER. Il videoclip del brano è disponibile su Youtube. Pacifico è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Da Venerdì 9 Aprile è in rotazionefonica il“Gli” di, canzone originale del film GENITORI VS. INFLUENCER attualmente disponibile sulle piattaforme streaming. La pellicola diretta da Michela Andreozzi è da qualche giorno in programmazione su Sky Cinema Uno e On Demand. Co-produzione di Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, il film sta riscuotendo un discreto successo soprattutto tra il pubblico più giovane. Nel cast troviamo Fabio Volo, Giulia De Lellis e Ginevra Francesconi.: solo un autore?torna a scrivere per il cinema, componendo l’ intera colonna sonora di GENITORI VS INFLUENCER. Il videoclip del brano è disponibile su Youtube.è ...

Da Max Gazzè a Pacifico, le recensioni della settimana Pacifico – “Gli anni davanti”: Pacifico per il film “Genitori Vs. Influencer” scrive questa canzone assolutamente splendida, trascinante, che ti tira via un pezzo di cuore; che poi è caratteristica ...

