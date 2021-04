Otra Noche Sin Ti | il nuovo singolo di J Balvin e Khalid

(Di domenica 11 aprile 2021) J., l’incontro tra la cultura colombiana del re della musica latina e quella statunitense del cantautore made in USA ha dato come frutto la realizzazione di un duetto intitolatoSin Ti. Vediamo cosa è venuto fuori dal primo incontro musicale messo in atto dai due cantanti. Chi sono i cantanti J? Per chi non li conoscesse Jè un cantante e produttore discografico colombiano. La sua musica è per lo più reggaeton ed è stata riconosciuta a livello mondiali con numerosi riconoscimenti e premi tra cui la vittoria di 4 Latin Grammy Awards, tra i suoi album più famosi c’è La Familia, il primo che gli ha dato ampio riconoscimento internazionale.è invece un cantautore statunitense, nominato 5 volte ...

J. Balvin e Khalid hanno unito le forze! Il Re della musica latina e il cantautore statunitense 5 volte nominato ai Grammy duettano per la prima volta insieme nella canzone "Sin Ti" . Il singolo è cantato sia in spagnolo che in inglese ed è stato prodotto da uno dei nuovi talenti del songwriting, Keityn. Insieme al brano è stato rilasciato anche il video ... Potrebbe benissimo essere una lite durata qualche giorno di troppo, anche se le nottate passate senza la propria partner diventano sempre di più, e preoccupano il protagonista di Otra noche sin ti.