Osimhen stende la Sampdoria. Ancora un clean sheet in campionato

Advertising

infoitsport : MOVIOLA - Juventus-Napoli, Chiellini stende Osimhen: c'è il rigore - zazoomblog : MOVIOLA – Juventus-Napoli Chiellini stende Osimhen: c’è il rigore - #MOVIOLA #Juventus-Napoli #Chiellini -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen stende

forzAzzurri

17.00 Serie A,30°turno:ok Juve,Napoli e Lazio La Juveil Genoa (Kulusevski,Morata,McKennie) e resta a - 1 dal Milan secondo. Sempre in scia il Napoli (Fabian Ruiz,), colpo Lazio al 92'. SPEZIA - CROTONE 3 - 2 (sabato) PARMA - MILAN 1 - 3 (...23' Ripartenza Sampdoria: ManolasGabbiadini al limite dell'area di rigore azzurra, ... Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano,, ...A Genova Napoli batte Sampdoria per 2-0. Continua la corsa Champions. Con un gol per tempo di Fabian Ruiz nel primo e di Osimhen nel secondo, Il Napoli supera la Sampdoria, quella che era considerata ...Nel finale una ripartenza letale di Osimhen chiude i conti. Tre punti fondamentali per continuare la corsa Champions. 56' - Osimhen serve Fabian perfettamente che tira da fuori e trova la risposta di ...